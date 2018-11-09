Çipras'tan Türkiye ve Kıbrıs Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı konusuna ilişkin "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Alfa televizyonuna verdiği mülakatta Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı konusuna değinerek, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız" şeklinde konuştu. Yunan Başbakan meselenin Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla yapılacağını belirtti. "Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim" diyen Çipras, "İyon Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Çipras, Kıbrıs çevresindeki gelişmelere de değinerek "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, bölgede (Doğu Akdeniz) diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası oluşturmak için gerekli şartları oluşturdu ancak artık Türkiye karar vermeli" açıklamasında bulundu. - ATİNA