Çipras'tan Avro Grubu Toplantısı Yorumu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün yaklaşık 18 saat süren Avro Grubu Toplantısı'na ilişkin, "Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan değil, İtalya'ydı. 2019 bütçemize ilişkin konu 20 dakikada tamamlandı ve emeklilik maaşı kesintileri olmadan onaylandı." dedi.

Çipras, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yunan ekonomisi konferansının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın kurtarma paketi programından çıktığını anımsatan Çipras, "En önemlisi uyum programını başarıyla tamamlarken, halkın en zayıf, en savunmasız kesimlerini korumayı başardık." diye konuştu.

Çipras, ülkede yatırım ve ihracatın arttığını, işsizliğin ise düştüğünü belirterek, "Bugün, yaklaşık 3,5 ay önce memorandumları geride bırakarak, hükümet kendi planıyla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya gündemiyle toplanan ve 18 saat süren Avro Grubu Toplantısı'na işaret eden Çipras, "Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan değil İtalya'ydı. 2019 bütçemize ilişkin konu 20 dakikada tamamlandı ve emeklilik maaşı kesintileri olmadan onaylandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, 8 yılın ardından Avrupa'da kurtarma programlarından çıkan son ülke olmuştu. Bu süre boyunca, kemer sıkma önlemleri ve kredilerin uzun tartışmamalara neden olduğu pek çok Avro Grubu Toplantısı'nın ana gündem maddesini Yunanistan oluşturmuştu.

İtalya'nın taslak bütçe planı ise yüksek bütçe açığı ve kamu borcu sebebiyle Avrupa Birliği içerisinde sorun yaratmıştı.

AB, 21 Kasım'da İtalya'ya yönelik olarak, 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlatmıştı. Dünkü, Avro Grubu Toplantısı'nda da İtalya'ya bütçesinde önemli değişikler gerçekleştirme çağrısında bulunuldu.