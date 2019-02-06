Çipras Konsolosluktan Ayrıldı

Çipras Konsolosluktan Ayrıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHAYunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.

Çipras Konsolosluktan Ayrıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı. 

Görüntü Dökümü:

--------------

-Çipras'ın çıkışı

-Çipras'ın vatandaşlarla selamlaşması

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et