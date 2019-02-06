Çipras'ın İstanbul Temasları
- Güvenlik önlemlerinden görüntüler Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gelişi Çipras'ın konsolosluktan çıkışı ve vatandaşlarla konuşması Çipras'ın İstanbul temasları Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,...
- Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gelişi
Çipras'ın konsolosluktan çıkışı ve vatandaşlarla konuşması
Çipras'ın İstanbul temasları
Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.
Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.
Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA