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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gelişi

Çipras'ın konsolosluktan çıkışı ve vatandaşlarla konuşması

Çipras'ın İstanbul temasları

Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.

Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.

Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA