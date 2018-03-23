Çipras: Ege'de Sıcak Temas Yaratan Kendi Ayağına Kurşun Sıkar

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Yunan basınında sık sık dile getirilen Türkiye'nin "Ege'de sıcak temas yaratmak istediği" yolundaki senaryoları "saçma" bulduğunu söyledi.

Aleksis Çipras, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur"

Çipras ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette "kalite değişikliği olduğunu" iddia etti.

"Bu değişiklik oldukça düşündürücüdür" diyen Yunanistan Başbakanı bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini AB liderlerine aktardığını vurguladı.

Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin üyeliğini destekleyen yegane ülkenin Yunanistan olduğunu savunan Çipras, Yunan hükümetinin bunda samimi olduğunu ve Pazartesi günü yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde de ilişkilerin kopmaması yönündeki görüşlerini liderlere anımsattığını belirtti.

'İşbirliğini konuşmak varken, saçmalıklarla uğraşıyoruz'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri ile ilgili soruları da yanıtlarken "Olağan bir olayın başka taraflara çekilerek krize dönüştürülmesi olasılığının iki ülke arasındaki güven ortamında derin bir çatlak yaratacağını" söyledi.

Çipras, "gerek tutuklu askerlerin bir an önce yargılanıp serbest bırakılması için gerekse Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu akdenizdeki faaliyetlerinden duyduğu endişelerin, AB liderlerinin ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirileceğini" vurguladı. AB Zirvesi bildirgesinde Türkiye AB Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde liderler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği yasadışı faaliyetleri" kınadı.

Sonuç bildirgesindeki kınama, Türkiye'nin iki Yunan askerini tutuklaması ve Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve doğalgaz aramalarını engelleyeceğini açıklamasını izliyor.

Sonuç bildirgesinde "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasadışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınar ve Kıbrıs ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çizer" deniliyor.

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlere son verme ve Kıbrıs'ın AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapılıyor.

AB liderleri, "İki Yunan askeri de dahil AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirtiyor.

Liderler ayrıca bu sorunların AB üyesi ülkelerle diyalog yoluyla çabuk ve olumlu bbir şekilde çözülmesi çağrısı yapıyor. Çelik: Bildirgedeki ifadeler kabul edilemez

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise "AB Konseyi'nce kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/977175069029003264

Ömer Çelik, Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapıalcak AB-Türkiye Zirvesi öncesi Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Biz, 26 Mart Türkiye- AB Zirvesi'ni ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz; ancak dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez" ifadelerini kullandı.