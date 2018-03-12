Çipras'a Yakın İşadamı Silahı ile Sahaya Daldı

YUNANİSTAN futbol liginde lider AEK ile ikinci sıradaki PAOK arasında oynanan karşılaşmada olaylar çıktı. Maçın son anlarında PAOK'un bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilince saha karıştı. İki tarafın taraftarları sahaya girdi. Sahaya girenlerden biri de PAOK'un büyük ortağı olan işadamı Ivan Savvidis oldu. Savvidis'in belinde silahı ile sahaya girmesi tartışmalara neden oldu. Savvidis'in silahla sahaya girmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Yunanlı işadamının, Başbakan Aleksis Çipras ile yakın olduğuna yönelik fotoğraflar yayınlandı.

Öte yandan Savvidis'in, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in yemin törenine de katıldığı belirtildi.

AEK, PAOK maçı ise iptal edildi.

- Lefkoşa