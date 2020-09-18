Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? Çipli kimlik ve ehliyet hakkında merak edilenler
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Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? Çipli kimlik ve ehliyet hakkında merak edilenler

Çipli kimlik kartları için tarihi bir adım atılıyor. Ehliyetlerin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde sona gelindi. Proje ile ehliyetler çipli kimlik kartlarına yüklenecek ve vatandaşın yanında ehliyetlerini taşımasına gerek kalmayacak. Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek?

Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? Çipli kimlik ve ehliyet hakkında merak edilenler
18.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:38

Çipli kimlik kartları için tarihi bir adım atılıyor. Ehliyetlerin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde sona gelindi. Proje ile ehliyetler çipli kimlik kartlarına yüklenecek ve vatandaşın yanında ehliyetlerini taşımasına gerek kalmayacak.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NEDİR?

1976'dan bu yana taşıdığımız nüfus cüzdanları, yerine "akıllı, çipli" kimlik kartları geldi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve vizesiz AB için (Shengen üye ülkeleri dahil) kritik öneme sahip bir dizi düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 yıl süreyle geçerli olacak kısmen pasaport yerine de geçecek kredi kartı boyutunda olacak bu kartlarda kadın ve erkeklere farklı renkli kimlik uygulaması da tarihe karışırken, nüfus cüzdanlarıyla ilgili en önemli tartışmalardan biri olan din bilgisi ise isteğe bağlı olarak kartın çipinde yer alacak.

ÇİPLİ KİMLİK VE EHLİYETLER NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLECEK?

Sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak." dedi.

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