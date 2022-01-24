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Cipli hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı

Cipli hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kırsal mahallelerinde bulunan evlerden ve baz istasyonlarından klima ve ev eşyası çalan cipli hırsızlar, jandarmanın sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kırsal mahallelerinde bulunan evlerden ve baz istasyonlarından klima ve ev eşyası çalan cipli hırsızlar, jandarmanın sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'da özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların artan hırsızlık vakalarından dolayı şikayetlerini takibe alan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin oluşturduğu hırsızlık timi, yaptığı sıkı takip sonucu hırsızları kıskıvrak yakaladı. 21 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında baz istasyonu görevlilerin fark ettiği cipli hırsılar, jandarma güvenlik güçlerinin de arazide takibi sonucu kanala düştü ve araçtan kaçamadan yakalandı. Araçta bulunan H.E.'nin (52) çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MANİSA

Cipli hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı

Cipli hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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