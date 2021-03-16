Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu
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Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

16.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:46

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

-İHA-

Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu
Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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