Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
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Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

12.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:24
Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

DENİZLİ'nin ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Pamukkale'de 4 kişilik off-road ekibi, dün akşam ciple Çamlık güzergahından Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisine gitti. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT görevlileri gönderildi. AKUT ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 4 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.


Kaynak: DHA
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