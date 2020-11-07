Ciple otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kemikler mevkisinde meydana geldi. Milas yönüne giden Serap Doğru Uçar yönetimindeki 48 AAH 973 plakalı cip, karşı yönden gelen Halil Çoban yönetimindeki 48 AAG 237 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çoban ve yanındaki Dudu Çoban, diğer araçtaki sürücü Serap Doğru Uçar, Emine Çalışkan, Mercan Ege Uçar (2) ve 7 aylık Çınar Ege Uçar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ