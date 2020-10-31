Ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
31.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:57
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cip ile çarpışan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cip ile çarpışan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RH 4633 plakalı otomobil ile Muazzez A. yönetimindeki 34 CDL 973 plakalı cip çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarken, sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT