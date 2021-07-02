Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis'ten Bodrum istikametine doğru seyreden 34 NS 0090 plakalı cip sağa dönüş yaptı. O esnada aynı istikamette seyreden 22 yaşındaki Murat Erarslan yönetimindeki 48 ABC 946 plakalı motosiklet, cipe çarptı. Çarpmanın ardından motosikletinden fırlayarak başını kaldırıma vuran motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinde kalbi duran motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erarslan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Erarslan'ın cenazesi, hastanede yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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