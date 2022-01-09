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'Çıplak vatandaş' filmi gerçek oldu

'Çıplak vatandaş' filmi gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçemece'de E-5 karayolu kenarında çıplak halde koşan bir vatandaş, kameralara yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçemece'de E-5 karayolu kenarında çıplak halde koşan bir vatandaş, kameralara yansıdı. Görüntüler akıllara 'Çıplak vatandaş' filmini getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 yol kenarında meydana geldi. Bir şahsın cadde üzerinde çıplak halde koştuğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu düşünülen vatandaşı ekip otosuna bindirdi. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan olay akıllara Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. - İSTANBUL

Görenler telefona sarıldı! E-5'te bir vatandaş çırılçıplak koşarken yakalandı

Görenler telefona sarıldı! E-5'te bir vatandaş çırılçıplak koşarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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