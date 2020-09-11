Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi
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Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi

Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta oyun parklarında çıplak halde gezinen adam mahalleliyi isyan ettirdi.

Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi
11.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:09

Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi

SİVAS - Sivas'ta oyun parklarında çıplak halde gezinen adam mahalleliyi isyan ettirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen madde bağımlısı şahıs, çocuk parklarında soyunuyor. Şahsın geçtiğimiz günlerde oyun parkında soyunduğu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bu durum çocuklarını oyun oynamak için parklara yollayamayan mahalle halkını isyan ettirdi. Mahalle esnaflarından Muhammed Bozkuş, yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Bu parkta karşıda biz sanayi esnafıyız. Burada birkaç gündür bir tinerci var, mahallenin eski tinercilerinden. Yeni çıktı piyasaya. Yıllardan beri Samsun'da tedavi olduğunu biliyorduk. Dün bayağı çıplak bir vaziyette burada dolaştı, elbiselerini çıkardı. Karşısı aile apartmanı, biz burada esnafız. Çocuklar geliyor, kadınlar geliyor buraya. Komple çıplak geliyor. Ben söylemeye utanıyorum. Etik bir şey değildi. Bunun için sayın valimizden, emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz. Çünkü bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Akli dengesi yerinde değil. Biz boya işiyle uğraşıyoruz. Öğrense gelse bizim başımız belaya gider. Bu da olayın ayrı bir boyutu yani. O yüzden yardım istiyoruz. ya da buraya bir bekçi istiyoruz" dedi.

"Vatandaşlar çocuklarını parka getiremiyor"

Selami Yörük ise çıplak adamın görüldüğü parklardan geçerken bile tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Can güvenliğimiz yok. Akşamları gerektiği yerde geç çıkıyoruz. Evimize giderken buradan geçmeye korkuyoruz. Aynı zamanda ustanın da bahsettiği gibi. Tiner bizim de ilgi alanımız, kullanıyoruz. Dükkanda genç çıraklarımız var, onlar da hiçbir şey yapamazlar. Biz 5-10 kişi baş gelemeyiz onunla. Öyle kapasitedeki insana güç yetmesi imkansız. Sayın valimizden yardım istiyoruz. Samsun'dan geldiyse alsınlar buradan. Orada akıl hastanesi mi var? Ne var ise götürsün. Gelmiş tamamen çıplak bir vaziyette buraya. Arkadaşlar görmüş videosunu çekmiş. Buralar aile, aynı zamanda burası işlek bir cadde. İnsan eksik olmuyor ki buradan. İnsanlar çocuklarını parka getiremiyor artık. Çocukların burada olacağı saatte kimse yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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