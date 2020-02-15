Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı
BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı.
15.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:03
BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Kaynak: DHA