Çıplak Gözle İzlenen Ay Tutulması Kırşehir'de de İlgiyle İzlendi
Dünya üzerinde çıplak gözle izlenebilen Kanlı Ay tutulması, Kırşehir’de de ilgiyle izlendi.
Dünya üzerinde çıplak gözle izlenebilen Kanlı Ay tutulması, Kırşehir'de de ilgiyle izlendi.
Cacabey Meydanı'nda ve şehrin önemli merkezi alanlarında toplanan Kırşehirliler, Kanlı Ay tutulmasını heyecanla bekledi. Fotoğrafçılar için unutulmaz görüntüler oluşturan Ay tutulması, İHA objektiflerine de yansıdı.
2018 yılının en önemli gökyüzü olayı olarak görülen Kanlı Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapamasıyla gerçekleşiyor. - KIRŞEHİR