Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)

27.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:34

ŞANTAJ ZANLISI, ARANAN GASPÇI ÇIKTI

Antalya'da, internetten tanışıp, yarı çıplak görüntülerini çekerek, şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan Yunus Emre S.'nin, 19 Kasım 2019 tarihinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki inşaatın 4'üncü katında, Z.Y.'ye tehditle cinsel saldırıda bulunup, telefonunu gasbeden kişi olduğu ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bölgedeki 50 güvenlik kamerasının 200 saate yakın görüntüsünü inceleyerek, Yunus Emre S.'nin kimliğini tespit etmişti. Yunus Emre S., 'yağma', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının yanı sıra 'cinsel istismar' suçundan da mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA