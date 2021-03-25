Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)
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Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel
Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTIİzmit'te işitme engelli Engin E.'ye şiddet uygulayan Fırat K. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturma başlattı.

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmit'te işitme engelli Engin E.'ye şiddet uygulayan Fırat K. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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