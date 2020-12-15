Çıplak dizisi neden yok? Çıplak dizisi neden kaldırıldı?
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Çıplak dizisi neden yok? Çıplak dizisi neden kaldırıldı?

15.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:29
Çıplak dizisi neden yok? Çıplak dizisi neden kaldırıldı?

BluTv'de yayınlanan Çıplak dizisi neden yok? Çıplak dizisi neden kaldırıldı? Detaylar haberimizde.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN YOK?

BluTV'de yayınlanan Çıplak dizisi yayınlanmadı Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Twitter'da çok konuşulan konular arasında yer aldı.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN KALDIRILDI?

Çıplak dizisinin yayından kaldırılması ile ilgili Cüneyt Özdemir açıklamalarda bulundu;

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu..."

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