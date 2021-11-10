Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi.

Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi. Gezi eylemleri sonrasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik gözaltılarda çıplak arama yaptığı iddia edilen polisler yargılanmaya başladı.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title