Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında
Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi.
Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi. Gezi eylemleri sonrasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik gözaltılarda çıplak arama yaptığı iddia edilen polisler yargılanmaya başladı.
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