'Çıplak arama' ibaresi mevzuattan kaldırıldı

CEZA İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle daha önce 'çıplak arama' adı altında yapılan işlemler, 'detaylı arama' başlığı altında yeniden düzenlendi.

'Yargı Reformu' kapsamında çıkarılan yargı paketleri ve 'İnsan Hakları Eylem Planı' doğrultusunda hedeflenen faaliyetler çerçevesinde; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut 148 maddelik yönetmeliğin 51 maddesinde değişiklik yapan düzenlemelerin 3'te 1'i, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamındaki hedef ve faaliyetleri yansıtıyor. Yönetmelikle açık cezaevindekiler için yeni infaz modeli getiriliyor.

Hükümlülerin dışarıda bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin maddi desteğe veya yardıma muhtaç durumda olması halinde cezaevi idaresi, bu durumu ilgili kamu kurumu veya belediyeye bildirecek. Cezaevinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların psikososyal gelişimleri, psikososyal yardım servisi görevlilerince takip edilecek. 6 yaşını dolduran çocuğun dışarıda bakacak kimsesi yoksa bu durum cezaevi idaresince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilecek, çocukların görevliler aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenen kuruluşa teslimi sağlanacak. Suça sürüklenen çocukların mahkumiyetlerinin infazından sonra koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacak. Cezaevi hekiminin bulunmadığı durumlarda bu hizmeti aile hekimleri sağlayabilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında protokol düzenlenecek.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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