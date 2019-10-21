Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı-EK

Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı
Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi
Yargılanan oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler?