Cipiyle çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti

BARTIN'da sokaktan geçen cip, yol kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti.

BARTIN'da sokaktan geçen cip, yol kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü yoluna devam etti.

Olay, dün Çaydüzü Mahallesi 77 numaralı sokakta yaşandı. Sokağa giriş yapan cipin sürücüsü, yolun kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti ve yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi şikayette bulunmadı.

Bisikletinin ezildiğini görünce korktuğunu söyleyen Utku Yalçın, "Bisiklet yerdeydi, ben de yerde oturuyordum. Bir anda araba bisikletin tekerleğini ezdi. Bisiklet yamuldu. Gaza bastı gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR