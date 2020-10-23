Cipini yakmaya kalktı, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı (2)
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Cipini yakmaya kalktı, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı (2)

23.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:50
Cipini yakmaya kalktı, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı (2)

BAYİDEN AÇIKLAMAÇorum'da Hamza Özdemir'in hasar kaydı olduğunu öne sürüp yakmaya çalıştığı cipi aldığı bayinin genel müdürü Uğurcan Kılıç, yazılı açıklama yaptı.

BAYİDEN AÇIKLAMA

Çorum'da Hamza Özdemir'in hasar kaydı olduğunu öne sürüp yakmaya çalıştığı cipi aldığı bayinin genel müdürü Uğurcan Kılıç, yazılı açıklama yaptı. Araçla ilgili iddianın asılsız olduğu belirten Kılıç, "Şahsın olayı gerçekleştirdiği esnada, çalışanlarım ile ticari hususları görüştüğü anlarda ve basın çalışanlarına olayı aktardığı görüntülerde de sarhoş olduğu alelade ortadadır. Bu sebeple de iddianın asılsızlığı, açık ve net bir şekilde tescillenmiştir. Araçlarımızın TSE-HYB noktalarında ekspertizleri yapılıp, tramer sorguları da aynı tarihte dosyalarına işlenmektedir. Bu sayede araçlar, satışa hazır olup, teşhirimize çekildiğinde bütün bilgileri şeffaf ve açık bir biçimde araç etiketlerinde yazmaktadır. Araç satış işlemlerinde de yine aynı şekilde bütün bilgiler teslim tutanaklarında yazılıp şirketimiz yetkililerince kaşelenip, imzalanıp, aracı alan müşterimize teslim edilmektedir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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