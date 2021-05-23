KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
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KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde cipin sollamak isterken çarptığı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde cipin sollamak isterken çarptığı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araç içinde sıkışan yaralı şoför Durmuş Karakuyu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Turan Erduran yönetiminde 42 ADV 269 plakalı cip, sollamak istediği Durmuş Karakuyu'nun kullandığı 33 NNA 88 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, şarampole devrildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralı sürücü Karakuyu, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI
KONYA CİPİN, TIR'A ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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