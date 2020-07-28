Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada
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Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada

ISPARTA'da seyir halindeki cip, park halinde hafif ticari araca çarptı.

Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada
28.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:14

ISPARTA'da seyir halindeki cip, park halinde hafif ticari araca çarptı. Cip sürücüsü aracıyla kaçarken, diger aracın sürücü Dilek Altınok, kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücü bir süre sonra polis merkezine gitti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Meral B.'nin kullandığı 32 HZ 424 plakalı cip, seyir halindeyken park halinde bekleyen ve sürücüsü Dilek Altınok'un binmeye çalıştığı 33 R 6661 plakalı hafif ticari aracın açık kapısına çarparak, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar, hafif ticari araca çarpıp kaçan cipin, plakasının düştüğünü fark etti. Vatandaş plakayı alıp, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kazada hafif yaralanan sürücü Dilek Altınok, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kaçan sürücü Meral B. de bir süre sonra ifadesi için polis merkezine geldi.Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cipin seyir halindeyken park halinde duran hafif ticari araca çarptığı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


Kaynak: DHA

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