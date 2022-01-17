Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı - Haberler
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Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı

Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, virajı alamayan cipin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmasına metreler kaldı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da, virajı alamayan cipin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmasına metreler kaldı. Bu anlar otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viraja sür'atli ve kontrolsüz giren cip, virajı alamayarak karşı şeride geçti. O sırada seyir halindeki otomobil ile kafa kafa çarpışmasına metreler kala sürücü direksiyonu toparladı. Bu anlar ise otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan otomobil sürücüsü ise, cipin kontrolsüz ve sür'atli bir şekilde viraja girişine tepki gösterdi. - BURSA

Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı

Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı

Cipin otomobil ile çarpışmasına metreler kaldı, bu anlar kameralara yansıdı

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Otomobil, Tragger, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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