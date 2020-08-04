Cipin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
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Cipin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir cipin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Cipin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
04.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:15

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir cipin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Gözünden mikrop kaptığı belirlenen yavru kedi barınağa götürülerek tedaviye alındı.

Manavgat Belediyesi başkan yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan öğle saatlerinde Kordon Caddesi'nde yürürken, park halinde bulunan 07 ALK 336 plakalı cipin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Başkan yardımcılarının hayvan barınağı yetkililerine haber vermesiyle kediyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Korkudan saklanan kedi, araç sahibinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.Çevredekilerin de eşlik ettiği kurtarma çalışmasında, vatandaşlar telefonlarından kedi sesi açarak motor yavru kedinin dikkatini çekmek için de çaba sarf etti. Kedinin kurtarılmasının ardından vatandaşlar ve araç sahibi Manavgat Belediyesi personeline ve başkan yardımcılarına teşekkür etti. 2 aylık olduğu belirtilen ve gözünden mikrop kaptığı tespit edilen yavru kedi Manavgat Belediyesi hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

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