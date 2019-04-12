Cipin Çarptığı 18 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cipin çaptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cipin çaptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu.
Murat Karakuş (35) yönetimindeki 53 ED 898 plakalı cip, Nefsidoğanlı Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçen Ali Kurnaloğlu'na (78) ait 18 küçükbaş hayvana çarptı.
Kazada, hayvanların tamamı telef oldu.
Hayvanlarının ölümünden üzüntü duyan Kurnaloğlu'nu vatandaşlar teselli etti.
Kaynak: AA