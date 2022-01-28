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Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eskikaracakaya Mahallesinde aracın arkasına bağladıkları iple 3 kişinin kar üzerinde kaydığı anlar kameraya yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eskikaracakaya Mahallesinde aracın arkasına bağladıkları iple 3 kişinin kar üzerinde kaydığı anlar kameraya yansıdı.

Renkli görüntüler Eskikaracakaya Mahallesinde yaşandı. 3 şahıs cipin arkasına iple bağladıkları çuval üzerine oturarak karlı sokaklarda kaydı. Büyük keyif yaşayan şahıslar, amatör kamerayla görüntülendi. - BURSA

Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İnegöl, Bursa, kar, Yerel, Haber

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