16.10.2019 09:35

KOCAELİ (İHA) – "Ereğli Evleri Hayat Buluyor" projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Çıpalı Konak'ın restorasyonu hızla ilerliyor.



Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel'in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi'ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı Konak'ta ahşap kapı montajları tamamlanırken ahşap merdiven imalat işine başlandı.



Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen Ereğli Evlerinin en dikkat çekici olanlarından Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak'ta ahşap merdiven imalat işleri başlarken ahşap döşeme ve tavan kaplama işi tamamlandı. Ahşap kapı ve kasalarının montajını da yapan Büyükşehir ekipleri, ahşap kapıların raspasını yapıyor ve eksikliklerini gidermeye devam ediyor.



Yapıda pis su ve temiz su tesisatları devam ederken ahşap tavan kaplama detay imalat işleri de başladı. Ahşap tavan zımpara ve boya rötuş işlemlerini de yapan ekipler, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik altyapı işlerini tamamladı. Ahşap döşeme imalatları tamamlanan yapılarda, ahşap tavan kaplama işi de bitirildi. Özgün balkon korkuluğunun korunmuş olanından örnekleme yapılarak eksik olan balkonun korkuluğu yapıldı.



Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.



Çıpalı Ev'in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20'ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev'in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA