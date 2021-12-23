Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi

Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'li çip üreticisi Intel, Çin'deki tedarikçilerine gönderdiği mektupta, "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün, hizmet ve iş gücü kullanmamalarını istediği için özür diledi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - ABD'li çip üreticisi Intel, Çin'deki tedarikçilerine gönderdiği mektupta, "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün, hizmet ve iş gücü kullanmamalarını istediği için özür diledi.

Şirketten WeChat ve Weibo hesaplarında yayımlanan Çince açıklamada, uyarının ABD yasalarına uyum amacıyla yapıldığı belirtilerek "Yol açtığımız dertler için değerli Çinli müşterilerimizden, ortaklarımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz. Intel, Çin için güvenilir bir teknoloji ortağı ve ortak gelişimin motoru olmayı sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Çip üreticisi şirketin, tedarikçilerine gönderdiği yıl sonu mektubunda, "Çok sayıda ülkenin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tedarik zincirinde Sincan bölgesinden iş gücü, ürün veya hizmetten yararlanılmaması gerektiği" belirtilmişti.

Mektubun, kamuoyuna yansımasının ardından şirket, Çin basınında eleştirilerin hedefi oldu ve sosyal medyada ürünlerine boykot çağrıları yapıldı.

Intel'in isteğini "kötü niyetli ve küstahça" şeklinde niteleyen milliyetçi çizgideki Global Times gazetesi, yayımladığı baş yazıda, "Intel ve diğer yabancı şirketler, Çin'in temel çıkarlarını zedeleyerek geniş Çin pazarından kar sağlamayı sürdüremeyeceklerini anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu, ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı

ABD Senatosu, 16 Aralık'ta Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının onaylanmasının ardından ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan'daki insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle Çin merkezli bazı biyoteknoloji ve gözetleme şirketleri ile bazı hükümet kuruluşlarını, Hazine Bakanlığı ise aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım listesine almıştı.

ABD diplomat değil dedi, diplomatik pasaportu ortaya çıktı

ABD diplomat değil dedi, diplomatik pasaportu ortaya çıktı

 Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden başkanlığa aday olacak

Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden başkanlığa aday olacak

 Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi

Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title