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CIP Travel Antalyaspor'un hedefi Avrupa

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, geçen hafta kazandığı MYK maçından sonra bu hafta da bir başka Ankara ekibi Spor Toto'ya hazırlanıyor.

12.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
CIP Travel Antalyaspor'un hedefi Avrupa

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, geçen hafta kazandığı MYK maçından sonra bu hafta da bir başka Ankara ekibi Spor Toto'ya hazırlanıyor.


Kırmızı beyazlı ekibin Baş Antrenörü Fatih Işık, MYK ile zorlu mir maç oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz düşmeme, biz ise ilk 4'e kalma mücadelesi veriyoruz. Maçın başından itibaren rakibimizi çok ciddiye aldık. Savunma sertliği ve agresifliğimiz soncunda bulduğumuz hızlı hücumlarla ilk 10 dakikayı 7-1, devreyi de 14-10 önde tamamladık. İkinci yarının başında farkı 7-8 sayıya kadar çıkarıp rölantide giderek galip gelmeyi başardık ve 4'üncü sıradaki yerimizi koruduk. Ekibimi ve sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.


Yolun sonu Avrupa


Bu hafta oynayacakları Spor Toto karşılaşmasına da değinen Işık, "Rakibimiz şu anda ligde 3'üncü sırada. Biz ilk yarı deplasmanda 25-22 kaybetmiştik. Kendi sahamızda rövanşı almak istiyoruz. Taktiksel ve stratejik olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Play-off öncesi ligin son 2 haftasındayız. Spor Toto ve deplasmandaki Beykoz maçıyla normal sezonu tamamlayacağız. Yolun sonunda Avrupa kupalarına katılma şansını yakalayacağımıza inanıyorum. Seyircimizi, 14 Mart Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda maçta yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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