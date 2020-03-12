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Antalyaspor, Spor

CIP Travel Antalyaspor, Spor Toto maçında rövanşı kazanmak istiyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un başantrenörü Fatih Işık, 17. haftada Spor Toto Spor Kulübü ile yapacakları maça ilişkin, "Rakibimiz şu anda ligde 3'üncü sırada.

12.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
CIP Travel Antalyaspor, Spor Toto maçında rövanşı kazanmak istiyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un başantrenörü Fatih Işık, 17. haftada Spor Toto Spor Kulübü ile yapacakları maça ilişkin, "Rakibimiz şu anda ligde 3'üncü sırada. Biz ilk yarı deplasmanda 25-22 kaybetmiştik. Kendi sahamızda rövanşı almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, geçen hafta MYK Hentbol Spor Kulübünü 24-30 mağlup edip, ligde 4. sıradaki yerlerini koruduklarını belirtti.

Bu hafta oynayacakları Spor Toto karşılaşmasına değinen Işık, şunları kaydetti:

"Rakibimiz şu anda ligde 3'üncü sırada. Biz ilk yarı deplasmanda 25-22 kaybetmiştik. Kendi sahamızda rövanşı almak istiyoruz. Taktiksel ve stratejik olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Play-off öncesi ligin son 2 haftasındayız. Spor Toto ve deplasmandaki Beykoz maçıyla normal sezonu tamamlayacağız. Yolun sonunda Avrupa kupalarına katılma şansını yakalayacağımıza inanıyorum."

Işık, 14 Mart Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmaya tüm taraftarı davet etti.

Kaynak: AA

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