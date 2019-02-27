Cip Tramvay Hattına Girdi: 2 Yaralı

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem 3 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu Abdullah Karakız idaresindeki 38 FB 524 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak tramvay hattına girdi. Tramvay raylarının üzerinden geçen cip, durak kenarında bulanan beton bariyerlere çarparak durabildi. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü Karakız ile araçta blulunan Levent Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 kişi ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza yapan cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Durakta kırılan demir bariyerlerin yerine şerit çekildi. Tramvay seferleri de aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

Kaynak: DHA