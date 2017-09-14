Cip Sürücüsünün Otizmli Çocuğa Çarpıp Kaçması Kamerada



Maltepe'de cadde üzerinde hızla seyreden cip sürücüsü aniden yola çıkan 10 yaşındaki otizmli Lara Buket Budak’ı fark etmeyip çarptı. Metrelerce havaya fırlayan küçük kız şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Vicdansız sürücü ilk önce kızın durumuna bakıp ardından hızla olay yerinden uzaklaşırken, otizmli kızın havaya fırlaması ve sürücünün kaçması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, dün 19.00 sıralarında Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, özel eğitim alan otizmli kızı Lara Buket Budak ile evine dönmek için yola çıkan anne Neşe Küçük, ilk önce bir bir dükkana uğradı. Anne Neşe Küçük arkadaşını görerek selam vermek istediği sırada otizmli kızı Lara Buket aniden işyerinden çıkarak yola doğru koştu. Cadde üzerinde hızla seyir eden cip sürücüsü hızlı bir şekilde Lara Buket'e aracıyla çarptı. Otizmli kıza çarpan sürücü daha sonra ise aracından inip çocuğa bakıp vatandaşlarla konuştuktan sonra olay yerinden kaçtı. Kızını yerde gören anne Neşe Küçük, kızını kucağına aldı. Kazayı gören vatandaşları sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Lara Buket kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.