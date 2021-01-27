Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı
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Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı

27.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:59
Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 DGE 632 plakalı cip, kontrolden çıkıp su kanalına devrildi. Kazada, cipteki Erkan G. ile Kerim K. yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erkan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, araç sürücüsünün kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. 


Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı
Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı
Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı
Cip su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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