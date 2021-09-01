Çip Sorununa Rağmen Akıllı Telefon Pazarının Büyümesi Bekleniyor

IDC adlı uluslararası araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre, çip sıkıntısının boy gösterdiği bu zamanlarda, akıllı telefon pazarı büyümeye devam edecek. Bu büyüme, 2022 yılında da artarak gerçekleşecek!

International Data Corporation (IDC) adlı global araştırma firması, akıllı telefon pazarı için yeni bir tahmin yayınladı. Analistlere göre, elektronik bileşenlerin küresel kıtlığı sektörü olumsuz etkilemeye devam etse de, önümüzdeki yıllarda sevkiyatlar giderek artacak.

IDC, akıllı telefon cihaz sevkiyatlarının bu yıl 2020'ye göre %7,4 artarak 1,37 milyar adede ulaşmasını bekliyor. 2022 ve 2023'te ise yaklaşık %3,4'lük bir artış bekleniyor. Apple iOS tabanlı akıllı telefon segmentinde bu yıl satışların %13,8 artması bekleniyor. Android gönderileri yaklaşık %6,2 artacak.

Beşinci nesil (5G) hücresel akıllı telefonlar, pazarın ana itici gücünü oluşturacağı ve birçok ülke 2022'ye kadar 5G ağlarla tanışacağını bildirdi. 2021 yılının sonuna kadar bu tür cihazların teslimatları %123,4 artarak 570 milyon adede ulaşacak.

Analistlere göre 5G akıllı telefonların ortalama fiyatı geçen yıla göre pek değişmeyecek ve 632 dolardan 634 dolara çıkacak. Aynı zamanda 4G cihazların ortalama maliyeti 277 dolardan 206 dolara düşeceği bildirildi.

2022'nin sonunda, 5G modellerinin birim bazında toplam akıllı telefon satışlarının yarısından fazlasını (%54,1) oluşturması bekleniyor.

Çip Sorununa Rağmen Akıllı Telefon Pazarının Büyümesi Bekleniyor

Akıllı telefon pazarı, 2020 yılına iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Tedarik zincirini geliştirecek birçok pazar oluşturulmuştu. Ancak pandemi nedeniyle satıcılar istediği noktaya ulaşamadı ve pazarda büyük bir çip sorunu ortaya çıkmaya başladı. Buna rağmen üreticiler cihazlarını geliştirme devam ediyor. IDC'nin Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicileri grup başkan yardımcısı Ryan Reith, şunları söyledi: "2020 pandemi nedeniyle bir fiyaskoydu, ancak en iyi markaların tümü üretim planlarında ilerlemeye devam etti, ana fark zaman çizelgesinin ertelenmesiydi. Bu nedenle, stok seviyelerinin PC'lerden ve diğer bazı komşu pazarlardan çok daha sağlıklı olduğu bir noktadayız ve son çeyrek sonuçlarında tüketici talebinin esnekliğini görüyoruz". "Toplam 5G sevkiyat hacmi, geçen yıla göre %123.4 artarak 570 milyon adede yükselecek.

Çin, 5G küresel pazar payının %47,1'i ile pazar liderliğini sürdürecek, onu %16 ile ABD, %6,1 ile Hindistan ve %4,1 ile Japonya izlemektedir. 2022'nin sonunda 5G birimleri, tüm akıllı telefon gönderilerinin yarısından fazlasını %54,1 pay ile oluşturacak."

IDC akıllı telefonları araştırma direktörü Anthony Scarsella, "Salgının ve Delta varyantının devam etmesine rağmen, tüketiciler bu yıl daha kaliteli akıllı telefonlara yükseltmeye devam edecek" dedi.

"Premium akıllı telefonlar (1000$+ fiyatla), segment geçen yıla göre %116 büyüme gösterdiğinden ikinci çeyrekte büyümeye devam etti. Ayrıca, alıcı tercihlerinin giriş seviyesi cihazlardan daha maliyetli 5G modellerine yönelmesi nedeniyle tüm pazardaki ASP'ler %9 arttı" diyerek pazarın geleceği hakkında tahminlerini bildirdi.

Kaynak: Tekmoloji