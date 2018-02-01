Cip Refüjü Aşıp Otomobile Çarptı: 2 Ölü

SAMSUN'da iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği cip, refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeritte seyreden otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Kaynar'ın idaresindeki 52 DJ 009 plakalı cip aşırı hız nedeniyle kontrol çıkarak taklalar atıp refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Ardından Samsun istikametine giden İsmail Özkul idaresindeki 42 CYB 01 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücü olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücülerin cansız bedenlerini araçlardan güçlükle çıkardı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Termesamsun