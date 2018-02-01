Cip Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Ölü
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Cip Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Ölü

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ufuk Kaynar yönetimindeki 52 DJ 009 plakalı cip, Kozluk mevkisinde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı şeride geçti ve İsmail Özkul'un kullandığı 42 CYB 01 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada sürücüler olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Özkul'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cipin ise çarpmanın etkisiyle üçe bölündüğü görüldü.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikameti, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı.

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