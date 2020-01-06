Cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

06.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:34
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'un ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Abdulkadir T'nin kullandığı 55 ABE 921 plakalı otomobil, 'nda sol şeride geçmek isterken aynı yönde seyir halindeki Abdullah Furkan Ö. idaresindeki 55 AAK 660 plakalı ciple çarpıştı.

Her iki aracın refüje çarptığı kazada, otomobil cipin üstüne çıkarak durabildi.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Abdulkadir T. sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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