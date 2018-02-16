Cip ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınyaprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Cevher Dudayep Bulvarı'ndan Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan Orhan Sonkaya idaresindeki 55 BBU 61 plakalı cip ile karşı şeritten ilçe merkezine seyir halinde olan Adnan Kurt'un kullandığı 55 NJ 068 plakalı otomobil Dua Sertkaya Bulvarı'na giriş yaparken kavşakta çarpıştı. Kazada 55 NJ 068 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Refik Kurd (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Adnan Kurd ve Sezahat Kurd yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Refik Kurd otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cip sürücüsü Orhan Sonkaya ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN