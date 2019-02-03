Cip ile Midibüs Çarpıştı: 11 Yaralı
Bilecik'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Bilecik'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda fabrika işçilerini taşıyan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile yanındaki Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya ile midibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm ve İsmet Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA