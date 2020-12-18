Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

18.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:57
Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta cip ile kamyonet çarpıştı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta cip ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-755 karayolu Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. B.K., idaresindeki 81 AAP 173 plakalı kamyonet ile kavşağa girdiği sırada Karabük istikametinden gelmekte olan C.Ö., idaresindeki 34 BBP 497 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada cipte bulunan Z.Ö. ve F.Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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