Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

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Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Nejdet Çelikyönetimindeki 16 KOH 59 plakalı cip, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinden İnegöl-Alanyurt yolu üzerine çıkış yapmakta olan Yıldırım Demirelidaresindeki 16 M 06058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halk otobüsündeki yolcular yara almazken, ağır hasar alan cip çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan