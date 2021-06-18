Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü İrfan Karadağ (81), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü İrfan Karadağ (81), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Muammer Hastepe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ahmet İ. yönetimindeki 09 ABA 596 plakalı cip, karşı yönden gelen İrfan Karadağ idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Karadağ yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İrfan Karadağ Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İrfan Karadağ hayatını kaybetti. Cip sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak