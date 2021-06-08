Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

TRABZON'da durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan cipin sürücüsü İsmet Bekar (35), hayatını kaybetti, yanındaki Ayşenur Uçan (20) yaralandı.

TRABZON'da durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan cipin sürücüsü İsmet Bekar (35), hayatını kaybetti, yanındaki Ayşenur Uçan (20) yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden İsmet Bekar yönetimindeki 34 DDZ 671 plakalı cip,

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki, Hamdi Çolak'a ait 34 ZV 2086 plakalı cipe, ardından da yolcu almak için durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, cipte sıkışan sürücü İsmet Bekar ve Ayşenur Uçan,yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü İsmet Bekar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ameliyata alınan Ayşenur Uçan'ın sağlık durumununise kritik olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.'BOMBA GİBİ SES DUYDUM'Kazada park halindeki cipin sahibi Hamdi Çolak, "Yolcumu almak için yol kenarındabekliyordum. Şok geçirdim. Bomba patlaması gibi bir ses duydum. Aracın içinde kemerim takılı olmasaydı ön camdan çıkmıştım. Bana çarpan cip, daha sonra otobüse arkadan çarptı. Yanlarına gittiğimde durumları ağırdı" dedi.

Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

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