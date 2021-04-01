CIO Ödülleri sahiplerini buldu

Kurumlarının teknoloji ve dijitalleşme ile daha çevik bir organizasyona dönüşümüne önderlik eden CIO'ların ödüllendirildiği organizasyonda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 'Doğa'm Evimde' uygulamasıyla CIO Ödülleri'ne layık görüldü.

Kurumlarının teknoloji ve dijitalleşme ile daha çevik bir organizasyona dönüşümüne önderlik eden CIO'ların ödüllendirildiği organizasyonda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 'Doğa'm Evimde' uygulamasıyla CIO Ödülleri'ne layık görüldü. Hakan İnanır, "Seçkin ve saygın jüri önünde 146 başvuru arasından 88 proje ön elemeyi geçti ve kurumun lider kimliği ödülle tescillendi" dedi.

CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.

"PANDEMİDE TEKNOLOJİ BARIŞINI BU BİLİNÇ GETİRDİ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, "Bu yılki CIO Ödülleri'nde 'Doğa'm Evimde' uygulaması ve bu uygulamayı destekleyen e-doğa, m-doğa gibi içerikler ile kurumunu zirveye taşıdı. Seçkin ve saygın jüri önünde 146 başvuru arasından 88 proje ön elemeyi geçti ve kurumun lider kimliği ödülle tescillendi. Pandemide teknoloji barışını bu bilinç getirdi" diye konuştu.

"BİZİM KARNEMİZ, ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ VE ORADAN BİZE GELEN VELİ MEMNUNİYETİDİR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Bilgi teknolojilerine verilen önemin ve değerinin pandemi sürecinde daha doğru anlaşılıyor. Aşı ve tedaviye dönük çalışmaların sağlık sektöründeki önderliği hepimiz için hayatidir. Bu süreçte online içerik ve uygulamalar, eğitimde de bilim vizyonunun değerini ortaya koymuştur. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, eğitimde de vazgeçilmez unsurlara dönüşmüştür. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörlüğümüz, büyük bir dönüşümü, bütün ülkeye örnek olacak biçimde gerçekleştirmiştir. CIO Ödülü, bu başarının karnesi değil onur ve gururdur. Bizim karnemiz, çocuklarımızın eğitimi ve oradan bize gelen veli memnuniyetidir. Anne-babaların memnuniyeti, daha şimdiden kayıtlarımıza yansımış durumdadır. İTÜ'nün 248 yıllık bilim geleneğini bu vesile ile de yaşamak, çabalarımızın karşılığını görmek, yönetimimizi de memnun etmiştir. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörümüz ve ekibini, emek ve destek veren tüm yöneticilerimizi bir kez daha kutlarım" ifadelerini kullandı.

ÇİFT YÖNLÜ UZAKTAN EĞİTİM

Pandemi sürecinde online çalışmanın, hemen her sektörde uygulanan dönüşümlerden olduğunu dile getiren Özeren, çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Öğrenci evinden eğitim aldı. Öğretmen evinden ders verebildi. Veliler etu¨t ve o¨devleri takip edebildi. Öğretmenler, detaylı c¸alıs¸ma ve deneme sınavı raporlarını inceleyebiliyor, bildirim go¨nderebiliyor. Öğrenciler, o¨dev ve etu¨t bildirimlerini alıyor, raporlarını inceliyor. Online ya da hibrit, müfredatı zenginleştiren unsurlar ile eğitim kesintisiz sürebiliyor. Yeni nesil eğitimin ödüllendirilen unsurları e-Dogˆa içinde, mu¨fredatla ilis¸kilendirilmis¸ 42 bini videolu olmak u¨zere 63 bin c¸o¨zu¨mlu¨ soru, 6 binin u¨zerinde hazır sınav bulunmaktadır. Sistem sınırsız sayıda soru u¨retilebilecek s¸ekilde tasarlanmıs¸tır. İçinde yer alan Portfolyo modu¨lu¨ ile o¨gˆrencilerin Dogˆa Koleji'ndeki egˆitim hayatı boyunca, akademik ve sosyal bas¸arıları kayıt altına alınmaktadır. Duvar ve grup yapısı sayesinde o¨gˆrencilerin is¸ birligˆine dayalı o¨gˆrenmesini desteklenmektedir. Etkinlik, oylama, sosyal o¨gˆrenme modu¨lu¨, egˆitsel paylas¸ım ve is¸ birligˆini destekleyerek bilgiyi kalıcı hale getirir. Akademik ve etkinlik takvimi sayesinde tu¨m kullanıcılar sınav, sosyal etkinlik, o¨dev ve etu¨t gibi aktivitelerden haberdar olmaktadır. Sadece bu eğitim/öğretim yılının ilk beş ayında karşımıza çıkan örnekler, bu başarının eseridir: Öğrencilerin 1 milyar 106 milyon, öğretmenlerin canlı dersler hariç, 330.5 milyon dakika geçirdiği e-Doğa sisteminde, 20 LGS deneme, 20 YKS deneme, 66 DAGİS ile toplam 106 online sınav gerçekleşti. 7 milyon 51 bin test ile toplamda 72 milyonun üzerinde soru çözüldü."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı