Cıo'lar Gözünden Değişen Dünya

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, CIO'ların değişime nasıl adapte olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı. Cantürk, şirket içinde de teknolojiyi yerleştirme ve yönetmenin önemine vurgu yaptı. Cantürk, "Biz, yalnızca kendi kontrolümüzde olan BT'yi değil, görünmeyen BT'yi de yönetmek ve onları da dönüştürmek durumunda kalacağız." dedi.